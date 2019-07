CALCIOMERCATO CAGLIARI MATTIELLO ATALANTA/ Federico Mattiello, terzino destro dell'Atalanta, dovrebbe vestire la maglia del Cagliari nella prossima stagione.

Dopo l'addio di, in prestito dalla Roma, i sardi si rinforzerebbero quindi con l'esterno difensivo in questa sessione di calciomercato che li vede protagonisti nella telenovela. Per le ultime notizie sulla finestra dei trasferimenti---> clicca qui!

La formula dovrebbe essere quella del prestito con una base di 600mila euro e un diritto di riscatto fissato intorno ai 3 milioni di euro. Domani invece dovrebbe essere la giornata delle visite mediche per Mattiello.