Sampdoria, cessione club: Ferrero è a Milano

SAMPDORIA FERRERO VIALLI / Non c'è stato nessun incontro tra Massimo Ferrero e Gianluca Vialli per la cessione della Sampdoria. Il presidente del club blucerchiato è infatti a Milano, all'hotel 'Gallia', in compagnia del direttore sportivo Carlo Osti.

In mattinata a 'gazzetta.it' Ferrero aveva prontamente smentito le voci di un presunto incontro a Londra con la cordata di Vialli: "Non so più come dirvelo… In questo modo voi destabilizzate l’ambiente, senza ricordare che io ho scelto Di Francesco come nuovo allenatore e che lui è stato convinto a dire sì alla Sampdoria dal mio progetto".