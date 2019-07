MILAN BENNACER EMPOLI / Il Milan stringe i tempi per Ismael Bennacer. Come riportato da 'Sky Sport', l'incontro di oggi tra la dirigenza rossonera e l'Empoli ha avuto un esito positivo ed è emersa la volontà di chiudere un accordo in tempi brevi.

Per restare sempre aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

C'è ancora distanza tra l'offerta del Milan e la richiesta del club toscano, ma la differenza potrebbe essere limata già nella giornata di oggi. Ulteriori novità sono dunque attese entro la serata.