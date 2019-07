JUVENTUS BUFFON / Gianluigi Buffon è ufficialmente di nuovo un giocatore della Juventus. Con un lungo post pubblicato sui propri profili social, il portiere ha spiegato così la sua scelta di tornare in bianconero: "Ho deciso di tornare. Perché quando la tua famiglia chiama non si può non rispondere "presente".

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Inizia un nuovo sentiero del mio lungo viaggio. Torno nel luogo che da sempre amo definire “casa” e lo faccio con immutato coraggio, sconfinato affetto e incredibile determinazione. È un nuovo inizio. Per certi aspetti diverso da ciò che è stato, ma ricco delle stesse emozioni e della stessa gioia. Torno a Torino perché so di poter essere utile. Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare. Torno perché questa è casa mia!".