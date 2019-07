ROMA PETRACHI EL SHAARAWY / Gianluca Petrachi è un fiume in piena nella conferenza stampa di presentazione da nuovo direttore sportivo della Roma.

L'ex Torino ha fatto chiarezza anche sulla situazione legata al futuro di, che dopo un primo rifiuto sembra nuovamente tentato dalla Cina. Queste le parole del nuovo ds giallorosso: "A me piacerebbe che restasse, è un calciatore che ha fatto bene. C'è la volontà da parte mia di rinnovargli il contratto, ma poi a tutto c'è un limite. Rinnovo sì a cifre adeguate, poi però se si vuole strafare... Noi non possiamo competere con le cifre offerte dalla Cina, se vuole andare perché lo riempiono di soldi io non lo tratterrò".