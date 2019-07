SONDAGGIO CM.IT ICARDI LUKAKU HIGUAIN JAMES RODRIGUEZ / Grandi manovre in attacco per le big di Serie A. Da Lukaku-Inter a Icardi-Juventus, passando per il possibile trasferimento alla Roma di Gonzalo Higuain, sono infatti diverse le trattative che stanno infuocando il calciomercato.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it gli utenti hanno indicato l'eventuale passaggio ai bianconeri dell'ex capitano dell'Inter come il colpo migliore di questa sessione estiva. Non molto staccato James Rodriguez, che come anticipato da Calciomercato.it è vicino al Napoli di Ancelotti . Chiudono infine Lukaku all'Inter e Higuain alla Roma rispettivamente con il 24 e il 16% delle preferenze.