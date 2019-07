CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI INTER DZEKO - Edin Dzeko e l'Inter, una trattativa che sembrava destinata a chiudersi in fretta.

Ma l' affare è, attualmente, in stand by e il direttore sportivo della, Gianluca, ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutte le parti in causa: "Non deve passare il messaggio che uno si sveglia la mattina, si mette d'accordo con un altro club e decide di andar via - le sue parole nella conferenza stampa di presentazione - Chi vuole andare deve portare un'offerta, non mi piace essere presi per la gola. Noi, posso garantirvelo, non ci faremo strozzare da nessuno".