CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC BORUSSIA DORTMUND - La Juventus è impegnata nella trattativa con l'Ajax per portare Matthijs de Ligt a Torino, ma si pensa anche alle cessioni. Tra i giocatori che potrebbero lasciare i bianconeri c'è anche Mario Mandzukic. Il 'fedelissimo' di Massimiliano Allegri, con l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina, non sembra più essere nela lista degli intoccabili, nonostante il prolungamento di contratto (fino al 2021) arrivato nell'aprile scorso.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Come svelato nel mese scorso dalla nostra redazione, a fronte di un'offerta compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro , la società sarebbe disposta a lasciar partire il 33enne attaccante, arrivato alla Juve nell'estate del 2015 dall'per 21 milioni. Per il suo futuro, si è parlato di un possibile ritorno in, in particolare aldi Lucien: stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , ad oggi il club tedesco non ha mosso passi concreti per Mandzukic. Il Nazionale croato ha lasciato ottimi ricordi in Germania, dove ha giocato con le maglie di, e un eventuale ritorno potrebbe essere una soluzione gradita. L'alto ingaggio attualmente percepito, 5 milioni di euro a stagione, crea una selezione naturale e allontana diversi club che sono stati accostati al calciatore. Non i gialloneri, che potrebbero pensare al colpo Mandzukic nelle prossime settimane. Vi terremo aggiornati.