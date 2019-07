CALCIOMERCATO SASSUOLO FRATTESI ROMA JUVE CAPUTO EMPOLI - Davide Frattesi è uno dei giovani che ha ben impressionato nel recente Mondiale Under 20 con la maglia dell'Italia guidata da Paolo Nicolato, da ieri nuovo commissario tecnico dell'Under 21 in sostituzione di Gigi Di Biagio. Il centrocampista, lo scorso anno in prestito all'Ascoli in Serie B, è di proprietà del Sassuolo, ma la Roma si è riservata il diritto di recompra fissato a 12 milioni di euro.

Come già spiegato, i giallorossi sono pronti a presentare un'offerta per riportare a casa il prodotto del vivaio, ma a cifre inferiori. Di contro, negli ultimi giorni si è parlato di un possibile inserimento del 19enne calciatore nella trattativa ccon l'che dovrebbe portare Ciccioal Sassuolo. Al momento, però, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , Frattesi è orientato a non accettare la corte del club toscano, in attesa di capire cosa farà la Roma. Con lache monitora con attenzione la situazione.