JUVENTUS TORRICELLI BUFFON DE LIGT SARRI / Dal ritorno di Buffon al possibile acquisto di de Ligt, il mercato, Sarri e la Fiorentina. Questo, e molto altro, nell'intervista esclusiva rilasciata a Calciomercato.it da Moreno Torricelli: l'ex difensore ha militato con la Juventus nel periodo 1992/1996, conquistando dieci trofei, Champions League inclusa.

Giornata di visite mediche per Buffon. Un tuo pensiero sul suo ritorno alla Juventus dopo un anno al Psg...

"Premetto che Gigi è un grandissimo e sicuramente è consapevole di quale sarà il suo ruolo, ma questi ritorni dopo così poco tempo non mi piacciono particolarmente. Non so perché abbia preso questa decisione. E' una cosa che mi lascia un pò perplesso".

Pare ormai imminente l'arrivo in bianconero di de Ligt. Un giudizio sul giovane difensore olandese.

"Impressionante. La sua grande maturità a 19 anni è fuori dal comune.

Sarebbe l'acquisto più importante, anche per dare continuità ai grandi difensori che ha avuto negli ultimi 15 anni la Juventus.hanno una certa età, quindi è fondamentale assicurarsi il difensore del futuro".

Intanto, a paramentro 0 sono arrivati Ramsey e Rabiot...

"Stiamo parlando di due grandi giocatori, con qualità eccezionali".

Secondo te quale sarà il compito più difficile per Sarri?

"La gestione del gruppo. Il nuovo tecnico avrà a disposizione una rosa di altissimo livello, sostanzialmente ha due squadre. Al Chelsea non credo avesse tutti questi giocatori di qualità. Lui alla Juventus ha l'occasione della vita".

Prossima stagione ennesimo assalto alla Champions League per la Juventus. Con quali possibilità di vincerla?

"Di diritto i bianconeri sono tra i candidati per il successo finale".

Dopo l'esperienza con la Juventus, giocasti per quattro anni con la Fiorentina. Cosa ne pensi del cambio di proprietà?

"Credo sia stato inevitabile. La tifoseria si era un po' stufata dei Della Valle. Il cambiamento può essere importante. Spero che venga dato il tempo di lavorare alla nuova dirigenza e a Montella".