CALCIOMERCATO MILAN QATAR / Il Milan potrebbe vivere nei prossimi mesi l'ennesimo cambio di proprietà. Lo sostiene l'agenzia 'Adnkronos', secondo la quale la dirigenza rossonera sarebbe in trattativa con il fondo di investimento del Qatar e sarebbe previsto oggi un incontro con alcuni dei suoi rappresentanti.

L'eventuale acquisto non sarebbe gestito da, presidente del Qatar Sports Investment e del PSG, ma da un'altra personalità importante dell'emirato. Nei mesi scorsi erano circolati altri rumors sull'interessamento da parte del Qatar all'acquisto anche della Roma, idea sfumata a causa delle difficoltà per la questione nuovo stadio e per la volontà di James Pallotta di mantenere il controllo del club capitolino. Il Milan, interpellato dalla stessa 'Adnkronos', non ha voluto commentare le ultime indiscrezioni.