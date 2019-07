Fiorentina, da Chiesa e Veretout passando per De Paul: Pradè dice tutto

CALCIOMERCATO MILAN VERETOUT CHIESA JUVE / Come era prevedibile, durante la conferenza stampa di presentazione come direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè ha risposto anche alle tante di mercato, soprattutto per quanto riguarda Jordan Veretout (conteso da Milan e Roma con il Napoli sullo sfondo) e Federico Chiesa, che ha dato la sua disponibilità alla Juventus.

“Veretout ha chiesto la cessione perché vuole compiere un passo in avanti e aumentare il suo grado di competitività. Al momento noi non siamo competitivi quanto altri, quinti la ritengo una posizione giusta.

Non abbiamo ancora ricevuto offerte scritte, anche se ci sono varie squadre che stanno parlando con noi.Io ho parlato con lui ed è stato totalmente disponibile. Speriamo di trovare presto una soluzione, ma intanto sta con noi e si allena qui. Non accettiamo contropartite. Supuò rispondere solamente il presidente Commisso. Quando Federico tornerà dalle vacanze parleremo in maniera leale per capire bene cosa vuole la sua testa e se ha recepito il senso del nostro discorso". Sul fronte entrate, chiusura netta su. "Non possiamo comprarlo, non possiamo essere competitivi sul suo prezzo, così come altre squadre italiane. Mi piace molto, ma ho sentito Pozzo anche oggi ed è impossibile fare affari con l'Udinese".