Milan, Ceballos è possibile: le novità dalla Spagna

CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS REAL MADRID / Dani Ceballos deciderà in questi giorni il suo futuro: lo spagnolo, dopo la trionfale esperienza all'Europeo Under 21, dovrebbe tornare al lavoro col Real Madrid il 22 luglio, ma Zidane gli ha fatto capire che quest'anno è fuori dai suoi piani tecnici e l'ex Betis ha deciso di andar via in prestito.

Come descritto nei giorni scorsi da Calciomercato.it, è ilil club favorito per assicurarsi le sue prestazioni: oggi il quotidiano spagnolo 'AS' conferma che ci sono già stati contatti tra il tecnicoe il calciatore, che è attratto dall'idea di conoscere la Premier League e giocare da protagonista in Champions.

Il Milan, però, resta in corsa: nonostante l’assenza dalle competizioni europee, i rossoneri sono la seconda scelta dell’utrerano, conquistato dalla loro voglia di metterlo al centro del progetto. Per ‘AS’ il futuro del centrocampista è, quindi, “tra Londra e Milano”, e la sua decisione avverrà a stretto giro di posta: se non dovesse arrivare l’accordo con gli Spurs, vederlo in Serie A è possibile. Maldini ci spera…