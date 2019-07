CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS HIGUAIN ICARDI MILAN NAPOLI ROMA / Un'estate calda è appena cominciata. Il calciomercato della Serie A ha visto mettere a segno fin da subito i primi colpi: la Juventus si è assicurata Rabiot, Ramsey e Buffon ed è pronta a mettere a disposizione di Sarri anche deLigt, soffiandolo ad un'importante concorrenza. Anche l'Inter di Conte ha mosso i suoi primi passi con gli acquisti di Lazaro, Godin e Sensi. Manolas è il colpo del Napoli, Theo Hernandez quello del Milan e Spinazzola quello della Roma. Questi saranno anche mesi delle grandi occasioni. Tutte le squadre hanno degli esuberi di lusso da dover piazzare: Higuain e Icardi sono certamente i profili più importanti ma sono in buona compagnia. Nainggolan, Cancelo, Perin dovrebbero andare via così come Biglia o Nzonzi. Esuberi di lusso pronti a diventare un'occasione per tanti.

Inter e Juventus, l'esubero Icardi infiamma il calciomercato

Sarà un'estate lunga quella per il calciomercato Juventus. Non solo colpi in entrata, come detto, ma tante possibili uscite. I bianconeri devono fare i conti con l'addio di Higuain che non rientra nei piani del club ma che non può essere ceduto per meno di 36 milioni di euro. Andranno trovate strade alternative e un po' fantasiose per vederlo partire. Verso l'addio anche Cancelo, che per una cifra vicina ai 60 milioni dovrebbe accasarsi al Manchester City. C'è abbondanza in avanti e per far spazio a nuovi arrivi, facile pensare che uno tra Mandzukic e Dybala sarà chiamato a fare le valigie. Il colpo per l'attacco è anch'esso un esubero. Stiamo parlando ovviamente di Mauro Icardi, che l'Inter non ha alcuna intenzione di tenere. In queste ore continuano a susseguirsi le voci di un incontro tra Wanda Nara e Paratici. Qualcosa bolle in pentola e i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi. Servono 60 milioni o poco più per vestire di bianconero l'argentino.

Il calciomercato Inter dovrebbe inoltre prevedere gli addii dit e

Calciomercato Napoli, scaricato dal Real: James, il colpo di lusso per Ancelotti

Molto più semplice la situazione in casa Napoli, che è pronto a mettere a segno il colpo James Rodriguez. Anche gli azzurri stanno pensando a Mauro Icardi ma per far spazio all'argentino serve la cessione di Insigne, che non sembra essere un punto fermo nella squadra di Carlo Ancelotti. Dal Napoli andranno via quasi certamente anche Verdi, MarioRui - che piacciono parecchio al Torino di Cairo - per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, e Hysaj che potrebbe continuare a giocare all'estero (lo vuole l'Atletico Madrid)

Calciomercato Milan, via Biglia ecco il sogno Modric!

Il Milan si è finalmente liberato di Montolivo, Betolacci e Jose Mauri. Praticamente mai usati che pesavano parecchio alle casse del Diavolo: ora l'obiettivo primario sarà quello di riuscire a cedere anche Borini, Castillejo ma soprattutto Biglia e Suso. L'argentino, che potrebbe rientrare nell'affare Veretout, non convince per i troppi infortuni; lo spagnolo, invece, potrebbe faticare parecchio nel giocare nel 4-3-1-2. L'ex Liverpool è un esterno che non ha mai reso se spostato in altri ruoli. Cedere gli esuberi permetterebbe al Milan di tenere Donnarumma e ad acquistare quel playmaker che serve come il pane. Il calciomercato Milan potrebbe ripartire da un sogno, che porta il nome di Modric, che presto potrebbe essere in uscita dal Real Madrid, se dovesse riuscire a piazzare il colpo Pogba. In più al Real è anche Ceballos, che piace al Milan, ma sul quale il Tottenham è attualmente in vantaggio

Calciomercato Roma, da Spinazzola a Higuain: si sogna con gli esuberi bianconeri

Il calciomercato Roma è partito da un esubero Juventus, quel Leonardo Spinazzola pronto a correre sulla fascia. Anche in casa giallorossa c'è da fare i conti con alcuni giocatori da piazzare Nzonzi e Olsen sono in cima alla lista dei partenti così come Javier Pastore. Per l'argentino, al momento, però c'è davvero poco mercato. Più facile cedere il portiere che piace in Inghilterra. Da monitorare, particolarmente, la situazione di Nzonzi che non è attratto dall'ipotesi Galatasaray. Nelle ultime ore si è parlato anche di Marsiglia, ma ad oggi non è una destinazione presa in considerazione dall'ex Siviglia. Via anche Defrel e Gonalons, che non dovrebbero faticare a trovare una nuova sistemazione. La ciliegina sul mercato della Roma potrebbe essere proprio un esubero, Gonzalo Higuain in uscita dalla Juventus.