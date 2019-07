Inter, Barcellona su Lautaro Martinez? Interviene Zanetti

INTER LAUTARO MARTINEZ / Nonostante l'eliminazione per mano dei rivali del Brasile, l'Argentina esce da questa Copa America con alcune certezze in più Tra queste, di sicuro va citato il feeling tra Lautaro Martinez e gli altri grandi attaccanti dell'Albiceleste, a partire dal leader Lionel Messi che ricopre sempre un ruolo molto importante nella Nazionale e anche al Barcellona.

Anche per questo nei giorni scorsi sono esplose le voci di mercato secondo cui i blaugrana sarebbero addirittura pronti a sborsare i 111 milioni di euro della clausola rescissoria per strappare il 'Toro' all'

Voci che al momento non hanno trovato conferma. E anzi, è il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti a frenare i discorsi in un'intervista a 'TyC Sports': "All'Inter non è arrivata alcuna offerta ad ora. Spero che continui così, è un giocatore importante per noi. Sono molto contento perché nella prima stagione ha fatto molto bene, non è facile e a soli 21 anni è riuscito a dimostrare personalità. Lo ha chiesto Messi? Ho un buon rapporto con Leo, che me lo lasci un altro po'".