TORINO CAIRO / Basi solide per un progetto che avrà bisogno solo di qualche ritocchino per fare ancora meglio in campionato e stupire in Europa. Idee chiare per il presidente del Torino Urbano Cairo che in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto in vista del ritorno in Europa League: "Se proporrò il rinnovo a Mazzarri? Sì, a breve. Mi hanno convinto la persona e il professionista - spiega Cairo -. Giusto proseguire insieme.

E lui mi sembra dell'idea".

Il numero uno granata, dunque, si sofferma sugli obiettivi di mercato: "Non chiamiamolo top-player che poi ci aumentano i prezzi... La situazione è questa: se trattengo tutti, parto con la squadra arrivata quarta nel ritorno. Devo aggiungere solo un paio di giocatori, di cui uno, a centrocampo, è un'alternativa ai titolari. Magari il terzo portiere. Quindi ci manca solo un titolare, in attacco. Non siamo costretti a prenderlo subito. Per il 25 la squadra è pronta anche senza l'innesto. Non dobbiamo correre, dobbiamo muoverci con intelligenza. Stiamo lavorando a tre ipotesi, non dico quali, ma tre belle ipotesi: una si chiude. Senza dimenticare che mi aspetto Iago ai livelli strabilianti delle prime due stagioni".