CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA RINNOVO PSG / Gianluigi Donnarumma sta infiammando il mercato in uscita del Milan. L'estremo difensore infatti, seguito anche dalla Juventus, è uno dei maggiori indiziati a lasciare Milanello per fare cassa. La questione però potrebbe anche arricchirsi con una svolta decisamente inaspettata.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' l'ipotesi di permanenza del portiere in rossonero non sarebbe da considerarsi così peregrina. La trattativa con ilal momento non sembrerebbe essere decollata. Ecco quindi che qualora il Milan riuscisse a mettere a bilancio cessioni in grado di mettere a posto i conti, l'ipotesi di una permanenza del giovane portiere potrebbe seriamente concretizzarsi.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Qualora quest'ultimo scenario si avverasse, il club di Gazidis si precipiterebbe a discutere con l'estremo difensore e il suo entourage il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021.