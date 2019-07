Milan, doppia strada per arrivare a Nastasic

MILAN NASTASIC / Una sola stagione, con la maglia della Fiorentina, ma Matija Nastasic ha lasciato un buon ricordo in Serie A dove viene puntualmente accostato ai club in cerca di un difensore centrale.

In questi giorni in particolare, come anticipato da 'Calciomercatoweb.it',si sono mosse sul serbo clase '93 che dopo l'arrivo allodi, soffiato proprio ai rossoneri, potrebbe cambiare aria.

L'idea dei rossoneri, scrive il 'Corriere dello Sport', è quella di formulare una proposta da 15-16 milioni di euro che farebbe rientrare i tedeschi dall'investimento per Kabak. Per farlo, bisognerebbe ragionare sulla base del prestito con diritto o obbligo di riscatto nel caso di prestito biennale. Per il trasferimento a titolo definitivo invece, i dirigenti milanisti punterebbero ad inserire Ricardo Rodriguez. I rapporti con l'entourage di Nastasic sono buoni e le condizioni favorevoli rispetto alla pista Lovren che come vi abbiamo raccontato presenta diversi ostacoli.