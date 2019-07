CALCIOMERCATO INTER BARELLA CAGLIARI GIULINI / Nicolò Barella sembra ormai destinato a sposare il progetto tecnico di Antonio Conte. Il centrocampista del Cagliari infatti, seguito anche dalla Roma, sta al momento osservando l'evolversi del suo futuro in vacanza.

Secondo quanto affermato da 'Tuttosport', il calciatore sarebbe stato raggiunto telefonicamente dal presidente cagliaritano, con cui avrebbe avuto un colloquio distensivo: il patron dei sardi infatti avrebbe garantito al classe '97 di non voler arrivare allo scontro con il club nerazzurro, la cui offerta risulta al momento inferiore a quella presentata dai giallorossi. Al contempo, Giulini avrebbe chiesto al proprio tesserato di provare a convincere il club nerazzurro ad alzare l'offerta per chiudere l'operazione in tempi brevi.

