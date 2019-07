CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS HIGUAIN / La Roma è in cerca di un grande centravanti per rimpiazzare Edin Dzeko, il cui futuro sembrerebbe proiettarlo verso l'Inter. La pista che starebbe scaldando Trigoria durante questi giorni porterebbe il nome di Gonzalo Higuain. Il Pipita dunque sembrerebbe essere il desiderio del club giallorosso per la prossima stagione.

L'operazione per portarlo all'ombra del Colosseo non appare per nulla facile: l'exinfatti sarebbe poco convinto della nuova destinazione e, per bocca del fratello procuratore, ha recentemente dichiarato di essere disposto a vestire solamente la maglia bianconera in Italia. Secondo quanto rivelato da 'Tuttosport', il club dinon avrebbe accantonato questa pista e sarebbe pronto a provare a convincere il centravanti. La strategia dei giallorossi sarebbe quella di allungare di un altro anno il contratto che attualmente il Pipita ha con i bianconeri (2021), spalmando al contempo l'ingaggio da 7,5 milioni di euro.

