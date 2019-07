INTER ICARDI WANDA NARA / Il presunto incontro tra Wanda Nara ed il Ds della Juventus Fabio Paratici ad Ibiza per Mauro Icardi ha acceso gli animi delle due tifoserie (e non solo) che seguono con particolare attenzione gli sviluppi di una possibile, clamorosa trattativa. Oggi più che mai dunque ogni dettaglio può scatenare voci ed indiscrezioni, soprattutto sui social come sta accadendo in queste ore.

Rientrata in Italia infatti, la moglie-agente dell'ex capitano dell'nella notte ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram ufficiale che stanno facendo discutere.

Tra le varie foto, spunta una in cui si legge: "Tutti siamo cattivi in una storia mal raccontata". Frase che in molti hanno associato al caso che ha portato all'esclusione di Icardi, ormai fuori dai piani del tecnico nerazzurro Antonio Conte. Poco dopo, ecco una serie di video con cui Wanda celebra il rapporto tra "l'attaccante più forte" (si legge testualmente) e "la manager più ambita". Un rapporto che si basa sulla forza di una famiglia unita e che, sottolinea, grazie al suo lavoro ha portato Icardi ad essere uno dei calciatori più pagati.