CALCIOMERCATO ROMA IZZO TORINO - "Non mi risulta un'offerta della Roma da 30 milioni di euro per Armando Izzo".

Intervenuto ai microfoni di 'Tele Radio Stereo', il procuratore del difensore centrale delha commentato gli ultimi rumors sul suo assistito: "Alla fine decide, ma lui ha 27 anni e se ha la possibilità di migliorare, farò tutto il possibile per realizzarla! Izzo ha lavorato sodo e ha dimostrato a tuttache è uno dei migliori in quel ruolo, anzi credo che sia tra i più forti in- prosegue Paolo- Per quanto fatto, in ogni caso, meriterebbe una quotazione del genere. Roma destinazione gradita? Sarebbe la squadra perfetta per Armando...".