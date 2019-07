CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT AJAX / La Juventus continua il pressing sull'Ajax per cercare di arrivare alla fumata bianca per de Ligt, individuato anche dall'ex bianconero Birindelli come un vero e proprio leader difensivo. La trattativa, ormai giunta a buon punto visto l'accordo praticamente definito con il calciatore, avrebbe subìto un rallentamento.

'Tuttosport' infatti sostiene che l', dopo aver fatto le dovute riflessioni, avrebbe alzato le proprie richieste per il centrale, arrivando a valutarlo 87 milioni di euro. La Juventus, arrivata ad offrire 80 milioni (67 di parte fissa e 13 di bonus), non vorrebbe spingersi fino a quella. A cercare di risolvere la situazione, che dovrebbe comunque chiudersi alla fine con la fumata bianca, ci starebbe provando l'agente del difensore Mino, il quale sarebbe intenzionato ad accelerare i tempi.

