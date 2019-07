Juventus, vertice per Joao Cancelo: prende quota l'erede

JUVENTUS JOAO CANCELO / Sono ore calde per il futuro di Joao Cancelo che la Juventus sta cercando di vendere per poter incassare un'importante plusvalenza e soldi freschi da reinvestire in entrata. Il ManchesterCity rimane un'ipotesi concreta, anche se non ha raggiunto la proposta da 60 milioni di euro che convincerebbe i bianconeri che non intendono valutare Danilo come contropartita tecnica, mentre nelle scorse ore si era parlato di un inserimento forte del BayernMonaco.

Ma non solo.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' una concorrente di primissimo livello che insidia il City è il Barcellona che ha messo in vendita Semedo e considera Cancelo l'elemento perfetto per il ruolo. Nel blitz a Ibiza dunque, il Ds bianconero Fabio Paratici avrebbe incontrato l'entourage di Cancelo per tentare di sbloccare la situazione in tempi rapidi, mentre si lavora anche a quello che poi dovrebbe prendere il suo posto in rosa. In rialzo, in questo senso, le quotazioni di Matteo Darmian per il quale bisogna battere la concorrenza dell'Inter.