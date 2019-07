Copa America, Cile-Perù 0-3: miracolo Gareca, finale col Brasile

COPA AMERICA CILE PERU' - Grande sorpresa in Copa America. Il Perù batte 3-0 i bis campioni in carica del Cile e raggiunge i padroni di casa del Brasile in finale. Una partita senza storie che ha visto la Blanquirroja andare all'intervallo già in vantaggio di due reti grazie ai gol di Flores e di Yotun.

Nei minuti di recuperocala il tris e poi Edusi fa parare un calcio di rigore dache intuisce il 'cucchiaio' dell'attaccante cileno. Domenica al 'Maracanà' Los Incas giocheranno la terza finale della loro storia (vinte le prime due) a 44 anni dall'ultima del 1975: gli uomini divanno a caccia della rivincita contro la Seleçao diche nella fase a gironi vinsero con un netto 5-0.