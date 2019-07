INTER JUVENTUS ICARDI ULTIME / I diretti interessati ufficialmente (e ovviamente) smentiscono, ma da più parti arrivano conferme sull'incontro avvenuto ad Ibiza tra Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, e Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi.

Voci che, sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' hanno fatto alzare la temperatura della dirigenza interista, che d'accordo con mister Antonioconsidera l'argentino fuori dal progetto e sta cercando le operazioni di cessione per piazzare l'affondo finale su Romelu.

Dai collaboratori di Paratici filtra quindi che il direttore sportivo juventino fosse a Ibiza per incontrare lo staff di Joao Cancelo, dall'entourage di Icardi invece la posizione ufficiale non cambia: 'Maurito' vorrebbe restare e confida di poter far cambiare idea a Conte. Difficile. E il possibile rinnovo di Wanda Nara a 'Tiki Taka' non aiuta nei rapporti con la dirigenza. La soluzione a cui l'Inter stessa non chiude le porte è la cessione alla Juventus, che però rimane bloccata da Gonzalo Higuain per il quale la Roma rimane una possibilità, ma non alle condizioni contrattuali in vigore adesso. E mentre anche il Napoli sembra pronto a rimettersi in corsa, il 'Corriere della Sera' svela un altro retroscena sull'incontro Paratici-Wanda: il direttore bianconero infatti avrebbe chiesto ad Icardi tramite la sua portavoce di resistere un altro anno a Milano e di rifiutare eventuali altre offerte per bloccare il mercato degli attaccanti dell'Inter e puntare poi a strappare 'Maurito' a cifre più basse tra un anno, quando sarà a 12 mesi dalla scadenza del contratto in vigore fino al 2021. Soluzione non semplice. Più praticabile la pista che porta alla cessione immediata, ma a fronte di un'offerta da 70 milioni ribadisce l'Inter.