CALCIOMERCATO ROMA EL SHAARAWY CINA/ Dopo il rifiuto dei giorni scorsi all'offerta dello Shanghai Shenhua, le cose potrebbero cambiare in casa giallorossa in merito alla cessione di Stephan El Shaarawy.

Per l'attaccante ex Genoa e Milan infatti, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', la pista che porta al club cinese si sarebbe riaperta cambiando anche i possibili scenari del suo futuro. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Nella stagione appena trascorsa, El Shaarawy è stato il miglior marcatore in Serie A della Roma con 11 reti messe a segno condite, tra l'altro, da 5 assist per i suoi compagni.