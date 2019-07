MONDIALE FEMMINILE OLANDA SVEZIA ASLLANI/ Bruttissimo infortunio per Kosovare Asllani, giocatrice della Svezia, semifinalista mondiale in occasione del match contro l'Olanda.

L'attaccante della nazionale scandinava ha infatti subito un colpo al termine del secondo tempo supplementare per il quale è stata costretta a lasciare il campo con l'aiuto dei paramedici e in barella.

La Asllani, classe 1989, ha subito una brutta pallonata al volto. Una tegola davvero pesante per la Svezia che perde così una delle sue migliori giocatrici.