MILAN BELLODI CROTONE/ Il Milan, come tutte le grandi squadre, fa viaggiare i suoi talenti in giro per l'Italia. Uno di questi è Gabriele Bellodi, difensore classe 2000 che, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', dovrebbe vestire la maglia del Crotone in Serie B nella prossima stagione.

La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto con la presenza però di un controriscatto a favore del Milan, che garantirebbe al club rossonero la possibilità di riprendere Bellodi.