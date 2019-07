CALCIOMERCATO NAPOLI SEPE GRASSI PARMA/ Luigi Sepe e Alberto Grassi saranno due nuovi giocatori del Parma di Roberto D'Aversa. L'estremo difensore e il centrocampista, la scorsa stagione in prestito proprio ai ducali, si trasferiranno quindi definitivamente al Tardini.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Un'operazione, quella in dirittura d'arrivo fra i due club, intorno ai 10 milioni di euro per i cartellini del portiere e della mezz'ala. Nell'annata appena trascorsa, Sepe in particolare è stato uno dei protagonisti assoluti della salvezza del Parma, con 37 presenze in Serie A.