MILAN CEBALLOS LIVERPOOL TOTTENHAM / Nuova minaccia dalla Premier League per Dani Ceballos, fresco campione d'Europa Under 21 di proprietà del Real Madrid seguito con grande interesse anche dal Milan. Secondo quanto riportato da 'Marca', infatti, anche il Liverpool si sarebbe mosso su espressa richiesta di Klopp per il centrocampista spagnolo.

I 'Reds' sarebbero disposti ad acquistare il classe 1996 a titolo definitivo, accontentando così i 'Blancos', ma al momento il giocatore sembra invece intenzionato a rimanere di proprietà del club spagnolo. Come anticipato in esclusiva da Calciomercato.it, però, al momento in netto vantaggio nella corsa a Ceballos c'è il Tottenham.