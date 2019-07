CALCIOMERCATO GENOA LAPADULA LECCE/ Gianluca Lapadula, ex attaccante di Milan e Pescara, sarebbe vicinissimo a lasciare il suo attuale club, il Genoa, in questa sessione di calciomercato.

Il centravanti di origini peruviane infatti, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', potrebbe vestire la maglia del Lecce nella prossima stagione. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Per Gianluca Lapadula la giornata di domani potrebbe essere decisiva per concludere definitivamente l'accordo che lo porterebbe a vestire la maglia giallorossa al Via del Mare. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.