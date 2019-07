LAZIO VAVRO / Nuovo rinforzo in arrivo per Simone Inzaghi. La Lazio ha infatti sbloccato la trattativa per Denis Vavro, difensore di proprietà del Copenaghen.

Come riportarto da 'Sky Sport', oggi si è tenuto un incontro a Formello tra il direttore sportivoe gli agenti del giocatore per limare gli ultimi dettagli e definire l'operazione anche con il club danese.

Lo slovacco si trasferirà in biancoceleste per 10 milioni di euro più 1,5 di bonus e sosterrà le visite mediche nella giornata di domani. Pronto per lui un contratto quinquennale.