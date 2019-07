p>VIDEO CALCIOMERCATO.IT INTER PASTORELLO LUKAKU/ Uscito dalla sede dell'Inter dopo un incontro con i vertici del club nerazzurro , Federico, agente di Romelu, ha fatto il punto sull'affare anche ai microfoni di Calciomercato.it : ""Non c'è nessuna novità particolare, abbiamo fatto solo una chiacchierata con il direttore. Vedremo cosa decideranno di fare. I tempi non li decidiamo noi, ma se il giocatore vuole essere preso bisogna muoversi". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Pastorello ha poi aggiunto: "70 milioni il prezzo? Non ho mai parlato di cifre, bisogna chiedere a loro. Sicuramente è un obiettivo dichiarato, però questo non significa che sia per forza raggiungibile. Un sogno? Credo sia molto difficile".