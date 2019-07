CALCIOMERCATO ARGENTINA SCALONI / Ancora una cocente delusione per l'Argentina di Lionel Messi, eliminata dalla Copa America dal Brasile padrone di casa in semifinale. Uno 0-2 che lascia l'amaro in bocca alla compagine allenata da Scaloni che aveva accarezzato il sogno di ritrovare un trionfo internazionale.

Così non è stato per la nazionale albiceleste che si è arresa ai colpi di Firmino e Jesus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Tyc Sports', Scaloni verrà riconfermato dall'Afa sulla panchina della nazionale argentina almeno per le prossime amichevoli. Il tecnico di Rosario rimarrà dunque alla guida di Messi e soci quantomeno fino alla fine del 2019 , cioè alla scadenza del suo contratto. In programma ci dovrebbero essere ben sei incontri amichevoli.