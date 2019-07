CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Altro incontro in casa Inter: da pochi minuti Federico Pastorello (con Pasquale Sensibile) è arrivato nella sede del club nerazzurro per incontrare la dirigenza interista. Un vertice che avrà con ogni probabilità Romelu Lukaku come grande protagonista: da settimane ormai Marotta va all'inseguimento dell'attaccante belga del Manchester United, il nome indicato da Conte per rinforzare un attacco che vedrà, salvo clamorosi colpi di scena, la partenza di Mauro Icardi.

L'intesa tra Inter eè stata trovata da tempo, manca però quella con il Manchester United: i Red Devils hanno detto no all'ipotesi contropartite (proposti l'attaccante argentino e anche Perisic) e avrebbero respinto anche l'idea di prestito biennale con riscatto per una cifra complessiva di 70 milioni di euro. Clicca qui per tutti gli aggiornamenti. Al momento la volontà del club inglese è di cedere subito a titolo definitivo Lukaku per una cifra intorno ai 90 milioni di euro. L'incontro di oggi potrebbe portare novità con il belga che vorrebbe conoscere il suo destinato prima della partenza dello United per l'Australia in programma l'8 luglio.