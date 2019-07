CALCIOMERCATO ATALANTA DUVAN ZAPATA VALENCIA / 28 reti in stagione tra coppe e Serie A con la maglia dell'Atalanta per Duvan Zapata, divenuto ben presto anche uomo mercato. Tanti i club che hanno messo gli occhi sul centravanti colombiano tra Italia ed estero. Stando a quanto riferito da 'Don Balon' l'ex napoletano avrebbe già ricevuto la bellezza di sette offerte provenienti da Italia, Germania, Inghilterra ma anche Spagna.

Proprio una proposta dalla Liga potrebbe spingere Zapata ad un improbabile cambio di maglia.

Secondo la testata iberica il Valencia di Marcelino García Toral è molto interessato a potenziare il proprio attacco per fronteggiare al meglio il prossimo impegno in Champions League. In tal senso proprio Duvan potrebbe essere il bomber giusto. Al momento manca un prezzo di partenza per l'ex Udinese anche se il Valencia sarebbe disposto a mettere sul piatto per il calciatore un ingaggio elevato da 4 milioni di euro a stagione con tre anni di contratto.