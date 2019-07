JUVENTUS MANCHESTER UNITED DE GEA / Negli ultimi giorni il Manchester United è stato indicato come uno dei club interessati a Szczesny della Juventus: il portiere polacco sarebbe stato individuato come possibile sostituto di Davide de Gea, visto il contratto in scadenza 2020 del portiere spagnolo. Proprio a questo riguardo, dall'Inghilterra arriva la notizia di un nuovo tentativo dei 'Ded Devils' per prolungare l'accordo con l'estremo difensore: clicca qui per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato.

Come si legge sul 'The Telegraph', infatti, il Manchester United avrebbe presentato una nuova offerta da 350mila sterline a settimane (390mila euro), quasi il doppio di quanto percepito attulmmente dal calciatore ma ancora lontano dalla richiesta che è arrivata dall'entourage di de Gea (500mila euro). Lo stesso portiere spagnolo è stato accostato in passato anche alla Juventus, che punta Donnarumma, e resta nei pensieri delche è alla ricerca di un estremo difensore dopo l'addio di