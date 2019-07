CALCIOMERCATO ROMA SARR ARSENAL WATFORD / La Roma si sta guardando intorno per trovare dei nuovi rinforzi offensivi. Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport UK', tra i profili seguiti dai giallorossi ci sarebbe anche Ismaila Sarr, ala destra di proprietà del Rennes. Il classe 1998 è valutato circa 35 milioni di sterline, 39 milioni di euro al cambio attuale.

Il portale britannico parla di “colloqui in stato avanzato” per i giallorossi, che però non sono l'unico club sul giovane calciatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Su Sarr ci sarebbe forte anche l'interessamento del Watford, mentre l'Arsenal osserva la situazione pronta a lanciare l'offensiva per il senegalese qualora fallisse l’affare Zaha con il Crystal Palace.