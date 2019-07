BARCELLONA DEMBELE BAYERN MONACO / Il Bayern Monaco va all'assalto di Ousmane Dembele: il giovane attaccante francese, insieme a Sane, è stato individuato dlla dirigenza bavarese come obiettivi principali per sostituire Ribery e Robben che hanno chiuso la loro esperienza con il club più titolato di Germania.

L'affare Dembele però si preannuncia tutt'altro che semplice: come si legge su 'sport.es', infatti, da Monaco di Baviera sarebbe già partita una prima offerta da settanta milioni di euro, rispedita al mittente dal. Per tutti gli aggiornamenti di mercato clicca qui

Un no che non chiude defintivamente la porta alla cessione del calciatore: il club catalano, infatti, è pronto a lasciar partire Dembele davanti ad una proposta di 95 milioni di euro. Ora tocca al Bayern valutare se rilanciare o tirarsi indietro: intanto i tedeschi hanno incassato il sì del calciatore, disponibile a valutare offerte importanti per andare via dal Barça.