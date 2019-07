CALCIOMERCATO BARCELLONA COUTINHO PSG / Si parla sempre con maggiore insistenza di un possibile ritorno di Neymar al Barcellona con eventuale coinvolgimento nella trattativa di Philippe Coutinho.

Il brasiliano ex Liverpool non ha vissuto momenti semplici alla corte blaugrana non reggendo il paragone proprio con l'asso del PSG, club che nel caso dovrebbe accoglierlo.

Contattato da 'RMC Sport' l'agente dello stesso Coutinho, Kia Joorabchian smentisce qualunque approccio: "Ho parlato nei giorni scorsi con Pep Segura (dirigente del Barcellona, ndr) a Barcellona. Mi ha detto che il club non vuole vendere Coutinho quest'estate. Non importa la cifra. E poi, noi non abbiamo avuto alcun contatto con il PSG".