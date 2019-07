CALCIOMERCATO MILAN PIRLO TONALI TORREIRA PAREDES / Il Milan di Marco Giampaolo non potrà fare a meno di un nuovo playmaker. Maldini e Boban sono chiamati, in questo calciomercato, a regalare all'ex tecnico della Sampdoria quel centrocampista che sia in grado di prendere le chiavi della mediana: difficile fare affidamento su Biglia, tartassato dagli infortuni da quando è arrivato in rossonero e che il club vorrebbe cedere. Il Milan non ha un playmaker di altissimo livello dai tempi di Pirlo e van Bommel: Bakayoko non ha certo sfigurato ma i rossoneri vogliono un calciatore con altre caratteristiche. Si cerca un profilo di alta qualità capace di dettare i tempi di gioco.

L'obiettivo di Giampaolo porta il nome di Torreira, che ha già allenato alla Sampdoria, ma strapparlo all'Arsenal, in cui ha fatto più che bene, non sarà facile . I tifosi, invece, sognano in grande conma lo stipendio altissimo non aiuta. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Altro profilo accostato al Milan è quello di Paredes, che avrebbe certamente l'ok del mister, che ha lanciato ad Empoli. Ultima idea - forse più scommessa delle altre ma con una qualità di pari livello se non addirittura superiore - porta a Tonali, che il Brescia non vorrebbe cedere. Il giovane è quello che più di tutti somiglia a Pirlo e il cuore milanista potrebbe certamente dare una mano... Il Milan vuole regalarsi un grande regista, che difficilmente sarà Veretout che alla Fiorentina ha reso di più come mezz'ala.