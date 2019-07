ROMA NUBEL / Dopo aver ottenuto il sì del calciatore, ma non quello del Betis per Paul Lopez, la Roma continua la caccia ad una portiere. Se lo spagnolo rappresenta una delle piste principali, dalla Germania si parla da tempo di un interesse per Alexander Nubel dello Schalke.

Il 22enne è in scadenza nel 2020 e - secondo quanto riportato da 'goal.com' - avrebbe già ricevuto una proposta dal club capitolino. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale: clicca qui

Sulle tracce del giovane estremo difensore c'è anche il Bayern Monaco: il problema sarà convincere lo Schalke a cedere il calciatore. La società di Gelsenkirchen è intenzionata a confermare Nubel e gli avrebbe già presentato un'offerta per il rinnovo di contratto: in caso di cessione, allo Schalke potrebbe finire Schubert della Dynamo Dresda, compagno nella Germania Under 21 dello stesso Nuber.