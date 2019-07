CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC / Mario Pasalic ancora all'Atalanta. Nella giornata di oggi era già arrivata un'anticipazione da parte dell'amministratore delegato della Dea Luca Percassi e nel pomeriggio sono stati resi noti anche i termini dell'accordo col Chelsea con un comunicato ufficiale sul sito nerazzurro: "Atalanta B.C. comunica di trovato l'accordo con il Chelsea F.C.

per il prolungamento del prestito del calciatore Mario Pašalić fino al 30 giugno 2020, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista croato continuerà dunque a vestire la maglia nerazzurra anche nella stagione 2019-2020. Arrivato nell'estate del 2018, ha dato un contributo significativo nel raggiungimento di traguardi storici come il terzo posto in campionato e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League, e il raggiungimento della finale di TIM Cup". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI