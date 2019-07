INTER PARMA KARAMOH / Yann Karamoh resta un obiettivo caldo per il Parma. Il club ducale insiste per il talento in forza all'Inter, tornato in nerazzurro dopo il prestito al Bordeaux.

Il Ds gialloblusta cercando di accelerare per chiudere la trattativa e, come raccolto da Calciomercato.it , oggi ha incontrato in un hotel del centro di Milano l'entourage dell'attaccante classe '98. Da definire ancora con l'Inter la formula dell'operazione, con Karamoh che non rientra nei piani di Conte dopo l'esperienza in Ligue 1.