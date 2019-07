Atletico Madrid, UFFICIALE l'arrivo di Herrera

CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID HERRERA HECTOR / Colpo dell'Atletico Madrid, che dopo aver perso Rodrigo - il Manchester City ha versato i soldi della clausola rescissoria - hanno annunciato l'acquisto di Herrera.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Per l'ormai ex Porto, come riportano i Colchoneros, attraverso i proprio canali ufficiali, un