CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI ICARDI WANDA NARA / Dove giocherà Mauro Icardi il prossimo anno? Unica certezza sembra essere che l'argentino non vestirà la maglia dell'Inter ma i nerazzurri non hanno ancora ricevuto l'offerta attesa per dare il via libera all'ex capitano. I 110 milioni di euro della clausola sono sicuramente un lontano ricordo dopo quanto accaduto nella scorsa stagione ma Marotta non ha intenzione di abbassare di troppo il prezzo dell'attaccante e spinge per risolvere in fretta il 'caso Icardi'.

Laè indicata come la pretendente più concreta, la destinazione che piacerebbe di più alla coppia Icardi-Wanda Nara ma c'è da far quadrare tutti i conti di un'operazione che potrebbe coinvolgere anche Paulo

Intanto si registra una strana coincidenza sull'asse Italia-Spagna: come riporta 'sportmediaset.it', ieri il responsabile dell'area sportiva della Juventus Fabio Paratici è volato ad Ibiza per qualche ora. Sull'isola spagnola erano presenti Icardi e Wanda Nara: solo una coincidenza o possibile incontro? Difficile dirlo, ma intanto la moglie-agente è tornata oggi a Milano per poco tempo (lo ha spiegato lei stessa sui social) e chi era presente nel capoluogo lombardo: il solito Fabio Paratici che ha in città il quartier generale per le operazioni di calciomercato. La prossima riguarderà proprio Icardi?