CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAULI PRIMAVERA / Ufficialità in casa Juventus. Si tratta di Lamberto Zauli, nuovo allenatore della Primavera bianconera dopo essersi cimentato negli ultimi due anni ad Empoli.

Il club piemontese ha così accolto il nuovo tecnico dell'under 19: "Ha alle spalle una lunga carriera da giocatore prima, e una notevole esperienza da allenatore poi. Adesso per lui un’altra l’avventura nel calcio giovanile, con la Under 19 della Juve. Parliamo di Lamberto Zauli, da oggi il nuovo tecnico dei bianconeri". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI