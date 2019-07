CALCIOMERCATO MILAN HERNANDEZ MARIANO DIAZ CEBALLOS / Theo Hernandez non sarà l'unico acquisto dal Real Madrid da parte del Milan. Ne è convinto il giornalista di AS, Manuel Esteban Manolete: dopo aver perfezione l'acquisto per il terzino, i rossoneri starebbero provando a mettere a segno un doppio colpo rappresentato da Mariano Diaz e Ceballos. L'attaccante rappresenterebbe il profilo giusto per completare il reparto offensivo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'ex Lione, che ha trovato poco spazio nel corso dell'ultima stagione, è certamente più facile da raggiungere rispetto al compagno di squadra. Come ampiamente detto, sono tante le offerte sul tavolo per Ceballos, che preferirebbe giocare le coppe . Un ostacolo importante, che pone il Tottenham favorito all corsa del centrocampista.