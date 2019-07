CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID GRIEZMANN LACAZETTE / La telenovela Antoine Griezmann si avvia finalmente alle battute conclusive. L'attaccante francese è ormai ad un passo dal Barcellona, con il club catalano che dovrebbe presto annunciarne l'acquisto. Al suo posto non solo il talentino portoghese Joao Felix, ma bensì anche un altro attaccante di lusso.

Stando a quanto riportato dal 'Daily Mirror' i 'colchoneros' stanno pensando ad Alexandre, centravanti dell'reduce da una stagione da 19 reti complessive tra coppe e campionato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo il giornale britannico sarebbe in programma anche un incontro fissato per domani fra il calciatore, ex Lione, e gli emissari del club spagnolo. L'obiettivo dell'Atletico è quello di capire se vi sia davvero la disponibilità di Lacazette di lasciare i 'Gunners' per trasferirsi a Madrid.